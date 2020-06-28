قسنطينة: الإطاحة بشبكة دعارة بغابة حويشة عمار بعين اسمارة

تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط شبكة دعارة.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، فقد تم الإطاحة بـ7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 و58 سنة، بينهم 3 نساء.

واتهم الموقوفون في قضية استدراج أشخاص بالغين، قصد ارتكاب الدعارة، اقتسام محصلات الدعارة، الاعتياد على ممارسة الرذيلة، حماية دعارة الغير، حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية بهدف الاستهلاك الشخصي، تحرير عمدا اقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وعدم احترام الأحكام المتعلقة بالمراقبة الامنية والادراية لأدوية ومواد ذات خصائص مؤثرة عقليا.

تعود حيثيات القضية الى ورود معلومات لذات الفرقة من قبل مواطنين، مفادها ممارسة أشخاص للرذيلة بالغابة المحاذية لحي حويشة عمار بعين اسمارة.

وتم مباشرة التدخل بعين المكان، وتوقيف 5 أشخاص بينهم فتاتين متلبسين بالفعل المذكور بعد تفتيشهم عثر على قطع من المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي، مع حيازة احدى الفتاتين على وصفة طبية لدواء بريغابالين ذو الخصائص المؤثرة عقليا مححرة من طبيب مختص في الامراض الصدرية بين التحقيق أنها تحصلت عليها من طرف شخص آخر دون ان تنتقل لعيادة الطبيب.

وتم استدعاء هذا الاخير رفقة صيدلية لشبهة تحرير عمدا وبإقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، عدم احترام الاحكام المتعلقة بالمراقبة الامنية والادراية للادوية ومواد ذات خصائص مؤثرة عقليا.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية بموجب ملف إجراءات جزائية.