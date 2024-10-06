قسنطينة: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز قرابة 2 كلغ من الكوكايين

تمكن أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة (SRLCO) من شل نشاط شبكة إجرامية مكونة من 06 أشخاص متورطين في قضية حيازة، وتخزين المخدرات الصلبة كوكايين. قصد البيع والترويج ، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات مؤكدة بخصوص نشاط مشبوه لشخص ينحدر من إحدى الولايات المجاورة يتعلق بترويج المخدرات الصلبة مستغلا مسكنه العائلي. وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان. والقيام بتفتيش مسكن المشتبه به وكذا مزرعته المتواجدة بمحاذاة المنزل. ليتم العثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة كوكايين خام بوزن (1854) غرام كانت مخبأة بإحكام.

كما تم حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير 05 “سيوف تقليدية الصنع”. وبمواصلة التحقيق تم توقيف 05 أشخاص متورطين في ذات القضية. مع حجز المركبة التي كانوا يستغلونها في تنقلاتهم و ترويج هذه السموم. حيث و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، وتقديمهم أمام النيابة المختصة.