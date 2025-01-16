قسنطينة: الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات وحجز قرابة 58 ألف قرص

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة “SRLCO” من شل نشاط مجموعة إجرامية. مكونة من 08 أشخاص من بينهم إمرأة، لضلوعهم في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

جاءت العملية إستنادا لمعلومات مفادها عزم مجموعة إجرامية على المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. على الفور باشرت المصلحة الأبحاث والتحريات بالتنسيق مع النيابة المختصة. أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي والمركبة التي يستغلها، هذا الأخير ينحدر من إحدى الولايات الشرقية المجاورة.

ليتمكن عناصر الشرطة في ظرف وجيز من توقيفه رفقة شخص آخر، بإخضاع المركبة لعملية التفتيش الأمني. تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل هيكل المركبة. والمقدرة بـ 57810 كبسولة من نوع بريغابالين أجنبية المنشأ.

مواصلة للتحقيق تم توقيف ستة أشخاص من بينهم إمرأة متورطين في ذات الأفعال، مع حجز مبلغ مالي من العملتين الوطنية والأجنبية من عائدات البيع، بالإضافة إلى 05 مركبات و 05 خراطيش مطاطية .

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