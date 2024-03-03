قسنطينة: الإطاحة بشخصين يتاجران في المخدرات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بابن باديس بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين. من توقيف شخص (ع.ف) البالغ من العمر (46 سنة)، (ق.ر) البالغ من العمر (55 سنة). بتهمة جناية حيازة ونقل وتخزين المخدرات (كيف معالج) لغرض المتاجرة عبر شبكة إجرامية منظمة. بالإضافة إلى حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة مفادها وجود سيارة تحمل ترقيم ولاية مجاورة قادمة من إتجاه بلدية إبن باديس. بإتجاه ولاية مجاورة على متنها ممنوعات.

إستغلالا للمعلومة تم تدعيم أفراد السد الثابت بن يعقوب من أجل تكثيف البحث والتفتيش لجميع السيارات القادمة من الإتجاه المذكور. أثناء العملية لفت إنتباههم السيارة محل المعلومة تبدو على سائقها ملامح التوتر والخوف. بعد مراقبة الوثائق الإدارية للسيارة وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا عثر باخلها على كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج) مخبأة تحت الكراسي الخلفية.

على الفور تم توقيف المشتبه فيه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف شريكه في الجريمة، مع حجز 10 صفائح من المخدرات بوزن 01 كلغ بالإضافة إلى السيارة المستعملة في نقل المحجوزات.

فور إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي وتحول المتهم إلى العدالة.