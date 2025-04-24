قسنطينة: الإطاحة بعصابة أحياء تضم 4 مسبوقين قضائيا بعلي منجلي

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة علي منجلي من وضع حد لعصابة أحياء تضم 04 أشخاص من ذوي السوابق العدلية. تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 30 سنة و احالتهم أمام العدالة.

حيثيات القضية تعود لشكوى أودعها شخصين بخصوص تعرضهما للإعتداء و الجرح العمدي من قبل أشخاص مجهولين. على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى مكان وقوع الاعتداء و ذلك بالوحدة الجوارية 05 علي منجلي.

أين تم تكثيف الأبحاث واستغلال المعلومات المستقاة و التي كللت بتحديد هوية 04 مشتبه فيهم و الذين تم توقيفهم تباعا و تحويلهم الى مقر أمن الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع استرجاع أسلحة بيضاء محظورة عبارة عن سيف من الحجم الكبير و سكين اوكابي 03 نجوم.

مواصلة في التحقيق، تبيّن أن المشتبه فيهم الموقوفون يعدون من أصحاب السوابق العدلية.

ليتم إنجاز ملف اجراءات جزائية في حقهم و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

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