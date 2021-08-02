قسنطينة: الإطاحة بعصابة أحياء خطيرة بعلي منجلي

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بولاية قسنطينة، من الإطاحة بعصابة أحياء خطيرة وضبط بحوزتهم سلاحين ناريين وأسلحة ييضاء.

و جاء في بيان لمديرية الأمن لولاية قسنطينة، اليوم الإثنين، أن “الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي تطيح بعصابة أحياء خطيرة تضم 5 مسبوقين قضائيا من بينهم شخصان مطلوبان و مبحوث عنهما وفق عدة أوامر و أحكام قضائية.

كما تم ضبط بحوزتهم “سلاحين ناريين من صنع تقليدي، خراطيش محشوة و أسلحة بيضاء متنوعة كما تم خلال ذات العملية النوعية حجز 3 مركبات”.