قسنطينة: الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب وسط ساكنة علي منجلي

تمكنت مصالح أمن قسنطينة ممثلة في شرطة علي منجلي من وضع حد لعصابة إجرامية تنشط في إطار عصابة أحياء. تضم 06 أفراد يتراوح سنهم ما بين 28 و 43 سنة.

وقائع القضية تعود لمعلومات وردت لفرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة مفادها وجود نشاط إجرامي لعصابة أحياء بإحدى الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي. تقوم ببث الرعب في وسط السكان وترويج المخدرات و المهلوسات ،و بناءا على ذلك تم تكثيف التحريات الميدانية بالتنسيق مع النيابة المختصة. و التي أثمرت بعد وضع خطة مهنية محكمة بتوقيف المشتبه فيهم تباعا و في أماكن متفرقة و تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وبالموازاة مع ذلك ، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم بعد استصدار اذن من النيابة المختصة اقليميا. كلل بحجز صفيحتي مخدرات بوزن يقدر بـ 211 غ. 531 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف. أسلحة بيضاء متنوعة عبارة عن سيوف ، سكاكين ، عصي خشبية وقوارير غاز مسيل للدموع. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بأزيد من 36 مليون سنتيم.

أين تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، عن قضية إنشاء و تنظيم عصابة أحياء. حيازة و تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع بصورة غير مشروعة. حيازة أسلحة،بيضاء محظورة قصد الإعداد لارتكاب جنايات و جنح ضد الأشخاص و الممتلكات. بث الرعب في وسط سكني و خلق جو من اللاأمن .