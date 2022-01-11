قسنطينة: الإطاحة بعصابة إجرامية للمتاجرة بالمهلوسات تورطت معها 3 شركات للأدوية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية في قسنطينة، من الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من 7 أشخاص تتاجر بالحبوب المهلوسة. تورطت فيها 3 شركات للأدوية.

وتم خلال هذه العملية، حجز كمية ضخمة من المهلوسات قدرت بـ118920 قرص من المؤثرات العقلية.

كما تنشط العصابة الاجرامية المنظمة عبر التراب الوطني في مجال ترويج المهلوسات.

وانطلقت العملية انطلقت بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، حيث كللت في البداية بتوقيف 4 أفراد مشتبه فيهم. وحجز أزيد من 62 ألف قرص مهلوس من نوع بريغبالين 300 ملغ كانت مخبأة بمنزل في منطقة معزولة.

وبعد مواصلة التحقيق والتعمق فيه، تمكنت ذات الفرقة من الوصول إلى مشتبه فيهم آخرين. وحجز بحوزتهم ما يزيد عن 56 ألف كبسولة من نفس النوع. كما تم حجز 4 مركبات احداها نوعية كانت تستعمل في نقل وتوزيع الممنوعات. كما تم حجز مهلوسات أخرى قدرت بـ 9000 علبة لأدوية مختلفة يستعملها أفراد الشبكة للتمويه القانوني.

وبمواصلة التحقيق تبين أن افراد الشبكة الاجرامية تستعمل 3 شركات لتوزيع الادوية بالجملة. كما تستعمل شرعيتها لاستخراج الادوية وبيعها في السوق السوداء. كما أنه وبعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.

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