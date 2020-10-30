قسنطينة: الإطاحة بعصابة ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة من توقيف أربعة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 26 الى31 سنة.

وضلع الموقوفون في قضية تهريب سلعة ذات منشأ اجنبي (أدوية ذات خصائص مخدرة)، حيازة وبيع مواد صيدلانية بدون رخصة.

بالإضافة الى الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة باستعمال مركبة ذات محرك.

حيثيات القضية تعود إلى الاسبوع المنصرم اثر معلومات تلقتها ذات الفرقة بخصوص التحضير لعقد صفقة بيع كمية معتبرة من دواء البريغابالين.

وتم تحديد مكان وتاريخ الصفقة، ليتم اعداد خطة مهنية محكمة اثمرت بتوقيف شخصين احدهما على متن دراجة نارية والثاني بشاحنة.

وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية معتبرة من دواء البريغابالين سعة 300ملغ قدرت اجمالا بـ 2878 كبسولة.

وتم بعدها مباشرة وخلال نفس التوقيت توقيف المتورطان الاخران على متن شاحنة صغيرة مع حجز مبلغ 30000 دج بحوزتهم .

وكللت العملية بتوقيف 04 أشخاص، مع ضبط 2878 كبسولة من دواء بريغابالين ذو الخصائص المؤثرة عقليا.

كما تم خلالها حجز شاحنة صغيرة و دراجة نارية و تحويلهما الى المحشر .

بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم الاطراف أمام النيابة المحلية.