قسنطينة.. الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية

ألقت، فرقة البحث والتدخل لأمن قسنطينة، القبض على عصابة إجرامية، مختصة في إستهلاك وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويتعلق الأمر بعصابة تتكون من شخصين، تترواح أعمارهما مابين 30 و35 سنة، تورطت في قضية حيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

العملية التي قادتها فرقة BRI قسنطينة، مكنت من حجز قرابة 600 غرام من المخدّرات، و347 قرص من المؤثرات العقلية والأدوية من مختلف الأنواع والمقادير.

بالإضافة إلى 5 أقراص من المخدرات الصلبة “اكستازي”، وكذا مبلغ مالي قدره 7 ملايين و400 ألف سنتيم، وهواتف نقالة، وأسلحة بيضاء.

بعد الإنتهاء من إنجاز ملف الإجراءات الجزائية في حق المعنيين، تم تقديمهما أمام النيابة المحلية.