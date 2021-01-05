قسنطينة: الإطاحة بعصابة سرقت قرابة المليار سنتيم من منزل مواطن

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة، من الإطاحة بعصابة متكونة من 06 أشخاص من بينهم قاصر.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني بولاية قسنطينة ، فإن العصابة قامت بسرقة منزل مواطن يبلغ من العمر 75 سنة.

وأضاف البيان، أن أفراد العصابة تتراوح أعمارهم مابين 16 إلى 34 سنة،قامت بالسطو على منزل وسرقة 950 مليون سنتيم.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام إبن الضحية بالتقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حميدان لتبليغ عن سرقة منزل والده.

وبعد تكثيف التحريات تم الإطاحة بالجماعة الإجرامية التي قامت بسرقة المنزل واسترجاع مبلغ مالي قدره 750 مليون سنتيم.

وقامت مصالح الدرك الوطني بتحرير ملف قضائي ضد هذه الجماعة الإجرامية وتحويله أمام العدالة.