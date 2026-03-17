قسنطينة: الإطاحة بـ 4 أشخاص تورطوا في سرقة أنابيب النحاس بزيغود يوسف

تمكنت مصالح أمن دائرة زيغود يوسف بولاية قسنطينة، من الإطاحة بعصابة إجرامية تضم 4 أشخاص. متورطين في سرقة الأنابيب النحاسية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي.

وقائع القضية تعود لبحر هذا الأسبوع، حيث تم توقيف 4 أشخاص على متن دراجتين ناريتين خلال دوريات راكبة لعناصر الشرطة بقطاع الاختصاص. بعد التقرب منهم واخضاعهم لعملية التفتيش الأمني ضبط بحوزتهم على “قالع مسامير من الحجم الكبير”. وبتفتيش الدراجتين الناريتين عثر على “مفك براغي وعدد من الأنابيب النحاسية المستعملة في الربط والتوصيل بشبكة الغاز الطبيعي”.

وبإجراء المعاينة الميدانية بذات الحي، أين تمّ توقيفهم، اتضح بأن المشتبه فيهم قاموا بتخريب وسرقة أنابيب التوصيل الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي في 06 شقق طور الإنجاز بقسنطينة. ليتم مباشرة تحويلهم رفقة المسروقات لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. فيما تم حجز و تحويل الدراجتين الناريتين الى المحشر البلدي.

