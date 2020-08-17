قسنطينة: الإطاحة بمروجي مخدرات ومؤثرات عقلية

تمكنت قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل على إثر عملية شرطية مست حي 20 أوت بقسنطينة من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 34 سنة، لتورطهم في قضية حيازة و تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد البيع حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي .

حيثيات القضية تعود لتحريات ميدانية لقوات الشرطة لذات الفرقة التي مكنت من التأكد من نشاط شخص في ترويج المخدرات بحي السطوح بقسنطينة.

وتم بإذن من النيابة القيام بتفتيش مسكن المعني وتوقيفه رفقة شريكه، مع حجز أثناء تفتيش قبو العمارة كمية من المخدرات المهيأة للترويج ، أقراص من دواء بريمازول، قاطعين للورق، مبلغ مالي من عائدات البيع وكذا سلاح أبيض عبارة عن سيف كبير الحجم ومقص مع غلاف شفاف يستغلان في تهيئة المخدرات.

بعد التحقيقات المعمقة تم الوصول إلى شريك آخر تم توقيفه وتحويله رفقتهم لمقر الفرقة و استكمال الإجراءات القانونية .

بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.