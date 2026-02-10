قسنطينة: الإطاحة بمروّج المهلوسات بحوزته 14 ألف قرص بعين عبيد

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة عين عبيد بأمن ولاية قسنطينة، في عملية نوعية من توقيف مروج مؤثرات عقلية ، مع ضبط كمية معتبرة منها أجنبية المنشأ.

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات ، مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية وسط مدينة عين عبيد. مستغلا مسكنه العائلي لتخزينها. بناء على ذلك باشرت المصلحة الأبحاث والتحريات مع تفعيل العمل الإستعلاماتي، أين أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المشتبه فيه. هذا الأخير تم توقيفه على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي. بالتنسيق بدعم من عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة علي منجلي.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه عثر على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا بـ 14235 كبسولة من نوع بريغابلين أجنبية الصنع. حيث تم تحويل المشتبه فيه إلى مقر أمن الدائرة رفقة المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب عن قضية : حيازة وتخزين ونقل مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي دون رخصة لغرض البيع والترويج. بالإضافة كذلك إلى التهريب وممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص من السلطات المختصة.

