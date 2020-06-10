قسنطينة.. الاطاحة بمجرم بحوزته 11 سلاح ابيض ومؤثرات عقلية “ريفوتريل”

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري بولاية قسنطينة من توقيف مسبوق قضائيا من معتادي الإجرام يبلغ من العمر 30 سنة ، لتورطه في قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض الترويج و أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

وتم توقيف الجاني بعد خطة عملية محكمة وتطويق جيد للمكان بالرغم من المحاولة اليائسة للفرار من الطوق الأمني، بعد إخضاعه لملامسة الجسدية الوقائية عثر بحوزته سلاح ابيض محظور بالإضافة إلى خمس أمشاط من المؤثرات العقلية من نوع “ريفوتريل ” ومبلغ مالي مشكل من مختلف الفئات النقدية ، ليتم تحويله إلى مقر المصلحة .

ومن خلال التحقيق المعمق تم تفتيش مقر إقامته، أين تم العثور على 11 سلاح ابيض من مختلف الأنواع و الأحجام يقدر عددها بـ 11 قطعة وقارورة غاز مسيل للدموع.

العملية مكنت من حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ48 قرص من دواء ريفوتريل + مبلغ مالي يقدر بـ83600 دج وكذا 11 سلاح ابيض محظور من مختلف الأنواع و الأحجام بالإضافة إلى قارورة غاز مسيل للدموع .

بعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني تم تقديمه أمام النيابة المحلية .