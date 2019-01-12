قسنطينة.. الثلوج تغلق العديد من الطرقات

تم تسجيل تساقط كميات معتبرة من الثلوج على المناطق التي يزيد علوها عن 700 متر بولاية قسنطينة خلال ليلة أمس الجمعة إلى السبت تسببت في إحداث صعوبة في السير عبر بعض المحاور.

وأوضحت مصالح المحلية للحماية المدنية بأنه تم تسجيل صعوبة في السير على الطريق السيار شرق غرب قرب النفق المؤدي إلى دائرة زيغود يوسف.

علاوة على الطريق الوطني رقم 3 المؤدي نحو ولاية سكيكدة في شطره المار عبر دائرة زيغود يوسف.

هذه الوضعية الجوية الصعبة استدعت تدخل مختلف المصالح المختصة على غرار الحماية المدنية والدرك الوطني ومديرية الأشغال العمومية كل في مجال اختصاصه.

و تم التدخل على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة من أجل فتح الطريق نحو مصلحة الأمراض الصدرية و القلب.

وتم أيضا إسعاف 3 حالات لنساء في حالة وضع بكل من حي سركينة ووسط

مدينة قسنطينة وبالقرب من وحدة سيساوي سليمان للحماية المدنية والذين وجدوا صعوبة في التنقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي.

وتم تسخير جهاز يتمثل في 15 شاحنة تدخل و 15 سيارة إسعاف و 110 عناصر بمختلف الرتب.