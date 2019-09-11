قسنطينة.. الحبس المؤقت لشخصين تسببا في حرب الشوارع في حي “زواغي”

أودع، اليوم الأربعاء، وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، شخصين الحبس المؤقت، على خليفة أحداث السبت الماضي الأسود، والتي شهدها حي “زواغي سليمان”.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تم إيداع شخصين الحبس المؤقت، بعد توجيه لهما تهمة الاعتداء والتحطيم العمدي

لأملاك الغير، وهي الجنحة، التي تتم محكامتهما عليها لاحقا.

تجدر الإشارة إلى أنّ، حي زواغي سليمان بقسنطينة، شهد ليلة السبت، أعمال شغب كبيرة، جرّاء إندلاع حرب عصابات، بين منحرفين.

وقد أثارث الأخيرة الرُّعب والهلع وسط قاطني الحي، أين عاشوا ليلة سوداء، من هذه الأحداث التي وقعت بين منحرفين.

حيث خلّفت إصابة شخص، وتخريب العديد من المركبات، ما استدعى تدخل مصالح الدرك الوطني.

وقد تدعمت في ما بعد بفرقتين تابعتين للأمن الوطني، نظرا لهول الأحداث.