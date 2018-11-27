قسنطينة.. الحبس غير النافذ لصاحب إذاعة إلكترونية متهم بالقذف

أصدرت محكمة الزيادية بقسنطينة اليوم حكما بشهرين حبس غير النافذ في حق المدعو “ع.ز” صاحب إذاعة إلكترونية متهم بالقذف مع دفع 50 ألف د.ج غرامة مالية.

وأسقط قاضي المحكمة تهمتي إهانة موظف والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص عن صاحب الإذاعة الإلكترونية.

أولى جلسات هذه المحاكمة التي توبع المتهم بتهمة القذف وإهانة موظف والتعدي على الحياة الخاصة للأشخاص جرت خلال الأسبوع المنصرم.

حيث التمس ممثل النيابة العامة عقوبة بـ 3 سنوات في حقه وغرامة مالية بقيمة 100 ألف د.ج.

فيما رافعت هيئة الدفاع المشكلة من عشرات المحامين من أجل البراءة لموكلها ليتقرر النطق بالحكم اليوم.

المتهم سيظل في السجن بناء على قرار إيداع الحبس المؤقت الذي أمر به قاضي تحقيق محكمة قسنطينة في قضية ثانية يتابع فيها.