قسنطينة..الحماية المدنية تتدخل في عدة مناطق بسبب الاضطرابات الجوية

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، تدخلها عبر أنحاء الولاية من اجل عمليات إمتصاص جراء تسرب مياه الأمطار.

وذلك في عدة مناطق منها ديدوش مراد بكل من حي بوصبع، المدبح البلدي، قاعة متعددة الرياضات بوحبيلة، حي 104 مسكن ، متوسطة بو الشحم كاف صالح، حي قربوعة، حي 08 ماي وطريق الوطني رقم03.

هذا ولم يسجل اي خسائر بشرية بالاضافة الى إمتصاص جراء تسرب مياه الأمطار بكل من نفق الجامعة المركزية، حي سيساوي تسرب المياه 03 منازل، تحت الجسر الطريق الرابط بين كلم 4 وحي القماص.

بالإضافة الى حي المريج الطريق المؤدي الى حديقة التنزه، وإمتصاص جراء تسرب مياه الأمطار بالطريق السيار شرق غرب امام الطريق الاجتنابي لحي سيساوي بالخروب.

في حين تم سحب سيارة عالقة داخل نفق محور الدوران معبر ماسينيسا زواغي مع إخراج ضحيتين كانا عالقين بالسيارة في صحة جيدة.

اضافة الى إنحراف وانقلاب حافلة على مستوى الطريق سيار شرق غرب ، محور دوران زواغي سليمان مع تسجيل ضحيتين تم إسعافهم بعين المكان.

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