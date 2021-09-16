قسنطينة: الدرك الوطني ينظم حملة تحسيسية لفائدة سائقي الدراجات النارية

تنظم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة اليوم الخميس، حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور لفائدة سواق الدرجات النارية.وتحمل شعار “إحم نفسك وإستمتع بسياقتك”.

وتهدف هذه الحملة إلى نشر ثقافة الانضباط والالتزام بتطبيق قانون المرور ونظم السير لديهم، وضرورة إرتداء خوذة لسلامتهم وسلامة مرافقيهم.خاصة مع هذه الفترة المتزامنة مع انتهاء موسم الاصطياف وما تشهده طرقاتنا من كثافة مرورية .

وتعمل وحدات الدرك الوطني، جاهدة على تقديم يد المساعدة لمستعملي الطريق، وتضع الرقم الأخضر 1055 للإتصال والتبليغ.بالإضافة إلى الموقع الالكتروني .TARIKI.dz الذي يوفر معلومات أنية عن حالة شبكة الطرقات

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