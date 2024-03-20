قسنطينة: الدرك يحجز أكثر من قنطار كبد الدجاج غير قابل للإستهلاك

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخص يحمل على متن مركبته كبد الدجاج غير صالح للإستهلاك البشري.

الشخص الموقوف حسب بيان لذات المضالح، (ب-ع) يبلغ من العمر (42) سنة، توبع بتهمة جنحة عدم احترام إلزامية أمن المنتوج المنصوص عليها في المادة (10). والمعاقب عنها بالمادة (73) من قانون حماية المستهلك وقمع الغش.

وجاءت العملية في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة مايمس منها بالجانب الغذائي وصحة المواطنين. أين قام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بزواغي بنقطة مراقبة بالطريق السيار شرق غرب على مستوى جبل الوحش. ولفت إنتباههم مركبة نفعية متجهة نحو ولاية مجاورة، بعد القيام بمراقبة الوثائق وتفتيشها عثر بالصندوق الخلفي لها على أكياس بلاستيكية سوداء اللون. بها كمية معتبرة من كبد الدجاج قدر (135) كلغ، دون فاتورة ودون شهادة طبية عن البيطري.

وعلى الفور تم توقيف المعني وتحويل المركبة لمقر الفرقة أين تم إتلاف المحجوزات. بالتنسيق مع مديرية التجارة مديرية المصالح الفلاحية على مستوى مركز الردم التقني بعين السمارة.