قسنطينة: الدرك يطيح بشبكة للإتجار بالمهلوسات

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 10 أشخاص. 04 منهم في حالة فرار، تتراوح اعمارهم مابين 32 و 51 سنة،

تعود وقائع القضية إلى معلومات مؤكدة إلى أفراد فصيلة الأبحاث مفادها قيام مسير شركة ذات مسؤولية محدودة بمعاملات مشبوهة. تمثلت في اقتناء كميات معتبرة من أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا من مختلف شركات ومخابر الإنتاج والتوزيع وتوزيعها بطريقة غير قانونية. من خلال إفراغ الأقراص المهلوسة من العلب المخصصة لها مع قص رقم الحصيلة ووضعها في أكياس بلاستيكية سوداء اللون لغرض البيع بعد تزوير الفواتير.

واستغلالا للمعلومة وتبعا لإذن بالتفتيش تم تشكيل دورية والتنقل إلى مقر الشركة. أين تم تفتيشها وتفتيش جميع لواحقها تفتيشا أمنيا دقيقا. أين عثر بداخلها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

العملية أسفرت عن توقيف 6 اشخاص وحجز حوالي 12 الف قرص مهلوس نوع نيرقاس وبريغابالين. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 900 مليون سنتيم.و بعد استكمال كافة لاجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي وتحويل المشتبه فيهم أمام العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، القيام بطريقة غير مشروعة بشحن ونقل وبيع المؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة. مخالفة الأحكام المتعلقة بتوزيع أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا بعدم إخضاعها للمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية. حيازة وبيع مواد صيدلانية بدون ترخيص الممارسة الغير شرعية لمهنة الصحة.