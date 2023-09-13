قسنطينة: الدرك يطيح بشخصين يزوّران العملة الوطنية بأولاد رحمون

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية بأولاد رحمون بقسنطينة من توقيف شخصين (ج.ب) البالغ من العمر 28سنة. (ب.ك) البالغ من العمر 33 سنة، بتهمة جناية تزوير النقود وتوزيع وبيع نقود مزورة.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وبعد ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود شخص ينحدر من ولاية مجاورة. يقود شاحنة صغيرة بقرية بونوارة من أجل تسويق مبلغ مالي مزور. على إثر ذلك و إستغلالا للمعلومة تم تشكيل دورية و التنقل إلى عين المكان. أين تم رصد الشاحنة محل المعلومة وعلى متنها المشتبه فيه. و مرافقه متجهة نحو أحد المحلات لبيع التبغ و الكبريت ليتم توقيفهما.

كما تم بعد تفتيشهما تفتيشا جسديا العثور بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 38000 دج (16 ورقة لعملة نقدية فئة 2000 دج). وعلى الفور تم توقيف المشتبه فيهما و تحويلهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. الذي أسفر عن تأكيد تزوير العملة النقدية المحجوزة. ليتم على إثره تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما و تحويلهما إلى الجهات القضائية.