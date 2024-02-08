قسنطينة: الدرك يكتشف ورشة سرية لإعادة تصنيع زيوت مغشوشة

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، من إكتشاف ورشة سرية لإعادة تصنيع الزيوت المغشوشة بمختلف أنواعها باستعمال زيت المائدة المدعم.

وأدت العملية إلى توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين “21 و54 سنة” بتهمة جنحة المضاربة. جنحة تحويل بضاعة مدعمة عن مقصدها الإمتيازي. جنحة عرض أو وضع منتوج غير صالح للاستهلاك. بالإضافة كذلك إلى جنحة الانعدام الأدنى لشروط النظافة الصحية.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفصيلة مفادها وجود ورشة سرية لصناعة زيت الزيتون المغشوش ومختلف أنواع الزيوت الأخرى باستعمال زيت المائدة المدعم. إستغلالا للمعلومة تم تنشيط عنصر الإستعلامات مع تكثيف الدوريات بالحي المتواجدة به الورشة بعد الحصول على إذن بالتفتيش. تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الأول أين تبين وجود ورشة سرية داخل مرأب مسكنه تنعدم فيه أدنى شروط النظافة لصناعة مختلف أنواع الزيوت خاصة زيت الزيتون.

بالإضافة كذلك إلى صناعة خل التفاح حجز بداخل هذه الورشة حوالي 1400 لتر من مختلف أنواع الزيوت. حوالي 120 كلغ من مادة الفازلين المحضرة، 750 قاروراة زيت المائدة المدعم سعت 05 لتر فارغة ومستعملة براميل كبيرة لإعداد مختلف أنواع الزيوت وخل التفاح. مواد كيميائية، عطر التفاح الأخضر. زيت إكليل الجبل، قارورات فارغة معدة لتوضيب.

على الفور تم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم لمقر الفصلة لمواصلة التحقيق. وإعداد ملف قضائي من أجل تحويلهم أمام الجهات القضائية المختصة.