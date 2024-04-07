قسنطينة: الدرك يوقف سارقي المصلين أمام المساجد

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخصين (ب-ي) البالغ من العمر 44 سنة، (ب-ل) البالغ من العمر 50 سنة. أحدهما مسبوق قضائيا في عدة قضايا متعلقة بالسرقة.

الموقوفان وجهت لهما تهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات، جناية السرقة بتوفر ظروف التعدد والكسر باستحضار وسيلة نقل.

حيثيات القضية جاءت في إطار تنفيذ مخطط عمل قائد المجموعة الرامي إلى مجابهة كل أشكال الجريمة. وبعد شكوى مواطنين للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي مفادها تعرضهما لسرقة مبالغ مالية من داخل سياراتهم. من طرف مجهولين على متن مركبة نوع رونو ماستر تحمل ترقيم ولاية مجاورة.

على الفور تم تكثيف نقاط المراقبة المتنقلة والثابتة خاصة بمحاذات مسجد إبراهيم الخليل، إين تم رصد المركبة سالفة الذكر أمام المسجد متوقفة بجانب إحدى المركبات مستغلين غياب مالكها لأداء صلاة عصر لغرض السرقة. فور مشاهدتهم لأفراد الدورية حاولا الفرار ليتم توقيفهما وتفتيش المركبة ليعثر بداخلها على معدات ووسائل كانت تستعمل في مخلف عمليات السرقة. من بينهما جهاز تشويش عن بعد مزود بألة تحكم تستعمل في تعطيل الغلق الأتوماتيكي لأبواب المركبات. بالإضافة كذلك إلى قلمين معدنيين يستعملان في كسر الزجاج.

على الفور تم تحويل المشتبه فيهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق مع تحرير محضر قضائي ضدهما وتحويلهما للعدالة