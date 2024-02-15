قسنطينة: الدرك يوقف شخصا ويحجز 11 قنطار من الفحم

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف شخص (ل.ي) البالغ من العمر 37 سنة. بتهمة جنحة استغلال ونقل نواد غابية دون رخصة (صناعة مادة الفحم دون رخصة).

حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد السرية بدورية عبر الطريق الوطني رقم 79 بقطار العيش. أين لفت انتباههم مركبة قادمة من مدينة قسنطينة يإتجاه مدينة عين مليلة. بعد توقيفها وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا عثر على متنها على كمية معتبرة من مادة الفحم قدرت بحوالي (11 قنطار). على الفور تم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي. لمواصلة التحقيق وتحرير ملف قضائي ضده مع تحويليه إلى العدالة.