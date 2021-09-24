قسنطينة: الدرك يوقف شخصين ويحجز 8 آلاف كيس من الشمة المقلدة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة من توقيف شخصين. بتهمة المتاجرة غير الشرعية بمادة الشمة المقلدة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأمر يتعلق بـ “س.ع” البالغ من العمر 44 سنة. و” ب.م” البالغ من العمر 37 سنة. وتعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بنقطة مراقبة على مستوى الطريق السيار “شرق غرب” ببلدية عين السمارة. أين تم توقيف سيارة سياحية رمادية اللون على متنهما شخصين.

وأضاف البيان، أنه بعد مراقبة السيارة تم العثور على كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة كانت موضوعة و مموهة ومغطاة بلحاف بالصندوق الخلفي للسيارة. أين تم حجز 8 ألاف كيس من مادة الشمة المقلدة. ومبلغ مالي قدره حوالي 40000 دج. بالإضافة إلى هواتف نقالة والسيارة المستعملة في نقل البضاعة. حيث وبعد إنتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المعنيين وتحويلهم أمام العدالة.