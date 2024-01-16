قسنطينة: الدرك يوقف شخصين يسرقان الأنابيب النحاسية بعين عبيد

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين عبيد ولاية قسنطينة من توقيف. شخصين أحدهما مسبوق قضائيا بتهمة السرقة.

ويتعلق الأمر بـ “ل.م” البالغ من العمر 36 سنة، “ح.ص” البالغ من العمر 26 سنة. بتهمة جنحة السرقة بتوفر ظرف الليل والتعدد المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة( 154/1-2) من قانون العقوبات. جنحة التحطيم العمدي لملك الغير “تخريب أملاك الدولة” المنصوص. والمعاقب عليها بنص المادة (407) من قانون العقوبات.

حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد الفرقة بعملية مداهمة لأوكار الجريمة عبر إقليم الاختصاص. أثناء تواجدهم بحي 05 جويلية 1962 ببلدية عين عبيد. تقدم إليهم أحد حراس العمارات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، لتبليغ عن وجود شخصين بأحد العمارات يقومان بسرقة الأنابيب النحاسية. على الفور تم تطويق مدخل العمارة والدخول نحو مسرح الجريمة أين وجد أحد المشتبه فيهما متلبس بسرقة الأنابيب النحاسية وفرار شريكه.

كما تم على الفور تحويل المشتبه فيه لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق، الذي أسفر عنه توقيف شريكه في الجريمة مع إسترجاع كمية من الأنابيب النحاسية وصنابير الغاز المسروقة. وفور انتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتحويلهما أمام العدالة