قسنطينة: الدرك يوقف عصابة أحياء بالحامة بوزيان

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحامة بوزيان بولاية قسنطينة، من القبض على عصابة أحياء تتكون من سبعة أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 31 و 37 سنة.

ووجهت للموقوفين تهمة جنحة إنشاء وترأس وقيادة عصابة أحياء وتخزين أسلحة بيضاء قصد الشروع بالمساس بالأمن والنظام العموميين. جنحة الحيازة من أجل الإستهلاك والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.

حيثيات القضية تعود الى معلومات مؤكدة وارده الى أفراد الفرقة مفادها وجود مجموعة إجرامية تقوم بترويج المخدرات. والمؤثرات العقلية بحي بثلجة رابح ببلدية حماه بوزيان مع ترويع السكان بأسلحة بيضاء وكلاب مدربة.

واستغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة لتوقيفهم، أين تم رصدهم بالقرب من منزل المشتبه به الرئيسي.و بعد مداهمة المكان حاول المشتبه فيهم الفرار مع إبداء مقاومة عنيفة ليتم توقيفهم بعين المكان بعد تفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي عثر داخل غرفة نومه على كمية من المخدرات. كيف معالج اقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء.

على الفور تم تحويل المشتبه فيهم والمحجوزات الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي اسفر عن توقيف سبعة أشخاص. مع حجز مركبتين سياحيتين، 209 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. كيف معالج، مصوغات من الذهب، مبلغ مالي قدره 325000.00 دينار جزائري بالاضافة الى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

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