قسنطينة: الدرك يوقف عصابة تعتدي على المواطنين في جبل الوحش

أطاحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة بجماعة أشرار تتكون من 06 أشخاص تمتهن الاعتداء والسرقة على مستعملي الطريق بالسلاح الأبيض.

وأفاد بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار تنفيذ مخطط مكافحة الاعتداءات عبر الطرق في قسنطينة.

وتمكن أفراد الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل بقسنطينة من توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و 35 سنة.

وتمنتهن المجموعة الاعتداء على مستعملي الطريق السيار في شطره جبل الوحش وبلدية ديدوش مراد.

كما تقوم المجموعة، بسرقة ممتلكات مستعملي الطريق السريع تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وبعد استدعاء الضحايا، تم التعرف على المشتبه فيهم ، أين تم معالجة 04 قضايا ارتكبت خلال شهري فيفري و مارس.

وأوضح البيان، أن العملية أسفرت عن حجز سيارة سياحية، دراجة نارية، وعدة أسلحة بيضاء.

بالاضافة إلى حجز كمية من الأقراص المهلوسة موجهة للإستهلاك، هواتف نقالة، مع إسترجاع مبلغ مالي وبعض المسروقات.

وكشف ذات المصدر، أنه فور انتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المعنيين وتحويلهم أمام العدالة.