قسنطينة: الدرك يوقف 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بأولاد رحمون

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد رحمون بقسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، من توقيف ثلاثة أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 33 و45 سنة.

وتوبع الموقوفون، بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار منصوص ومعاقب عنها بنص المادة (176)من قانون العقوبات. جناية حيازة ونقل وتخزين المخدرات (كيف معالج) لغرض المتاجرة عبر شبكة إجرامية منظمة.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة مفادها إبرام صفقة إقتناء ونقل كمية من المخدرات (كيف معالج) من مدينة عين عبيد. ونقلها إلى دائرة قسنطينة من أجل ترويجها والمتاجرة بها عبر مختلف البلديات.

واستغلالا للمعلومة تم وضع نقطة مراقبة بالخرجة الشرقية لقرية بونوارة ببلدية ولاد رحمون. أين تم تكثيف التفتيشات والتدقيق في هوية جميع الراكبين، حيث لفت انتباههم مركبة نفعية عند توقيفها بدى على السائق ومرافقه علامات التوتر والقلق. بعد القيام بتفتيشهما والمركبة تفتيشا أمنينا دقيقا عثر بداخلها على خمس صفائح من المخدرات مخبأة ومموهة أسفل هيكل السيارة. على الفور تم توقيف سائق المركبة ومرافقه وتحويلهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف شريكهما الثالث في الجريمة، حجز 470غ من الكيف المعالج، هواتف نقالة، بالإضافة إلى مركبتين نفعيتين كانتا تستعملان في نقل المحجوزات.

فور إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي وتحول المتهم إلى العدالة.