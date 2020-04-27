قسنطينة: الرفع من عدد الأسِرة لإستقبال مرضى كورونا والتوجه لمستشفيات أخرى 

بعد أن عرفت قسنطينة في الأيام الاخيرة ارتفاعا محسوسا في عدد الحالات المؤكدة والمصابة بفيروس كوفيد 19.

أين بلغت عتبة 142 حالة بعد تسجيل 28 حالة في ظرف 48 ساعة الماضية.

وعقد مساء اليوم بمقر ديوان الوالي اجتماعا طارئا جمع بين مديري المؤسسات الاستشفائية والمصالح الطبية مع والي الولاية.

بغرض لبحث سبل الرفع من الاسرة لاستقبال المرضى بعدما كانت جل الحالات تستقبل في المستشفى الجامعي و مستشفى البير .

أين تم البحث في امكانية استقبال مرضى الكوفيد بمستشفى ديدوش مراد الجامعي مع ضرورة الالتزام بالوعي من طرف المواطنين لمحاصرة الوباء