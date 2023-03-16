قناة النهار قسنطينة : السويقة..الوجهة المفضلة للسكان قبيل الشهر الفضيل بقلم قناة النهار نشر في 16 مارس 2023 - 10:12 شارك غرِّد أرسل 15 0 قسنطينة : السويقة..الوجهة المفضلة للسكان قبيل الشهر الفضيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KjnBS اقرأ أيضا صريح جدا: هذه هي تحضيرات الجزائريين لشهر رمضان الفضيل قناة النهار 25 فيفري سطيف : مندوبة وسيط الجمهورية..مسؤولية حل مشاكل المواطن قناة النهار 08 مارس فاسألوا : الرفق في الإسلام قناة النهار 07 مارس رئيس الجمهورية يعبر عن رفضه عن أي تبرير للتأخر في إنجاز المشاريع قناة النهار 24 فيفري تذبذب تسويق حليب الرضع .. الخبراء يدعون إلى تسريع الإنتاج المحلي قناة النهار 11 مارس مئات الألاف من الفرنسيين في مظاهرات جديدة رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد قناة النهار 07 مارس دلال خير: طالبة جامعية تصارع مرضا نادرا يعرف بداء الكبد توجه نداء إستغاثة لمساعدتها على العلاج قناة النهار 24 فيفري هكذا كان أول يوم من إمتحانات الفصل الثاني في الطورين المتوسط والثانوي قناة النهار 05 مارس إنشاء مستشفيات متخصصة في الجراحة الإستعجالية..خبراء يثمنون قناة النهار 25 فيفري سامي قلي يطمئن المواطنين : حصة إضافية من الزيت تقدر بـ 10 الاف طن خلال شهر رمضان قناة النهار 23 فيفري