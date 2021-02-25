قسنطينة.. العثور على الطفلة “فيلالي ميسون” المختفية منذ 9 أيام في صحة جيدة

تمكنت فرقة حماية الأشخاص الهشة بأمن قسنطينة، اليوم الخميس، من إيجاد الطفلة المختفية منذ قرابة 10 أيام.

وتمت العملية إثر بلاغ تلقته مصالح الأمن الحضري الرابع، بتاريخ 16 فيفري 2021، يتعلق باختفاء الطفلة ف.م البالغة من العمر 16 سنة.

ليتم مباشرة تحريات حثيثة من قبل مصالح أمن الولاية لإيجاد المعنية.

ومكنت التحريات المعمقة لفرقة حماية الأشخاص الهشة من الوصول إلى معلومات مؤكدة عن مكان تواجدها.

ليتم القيام بعمل جواري للتواصل معها بالتنسيق مع اهلها، وهو ما مكن من إيجادها في صحة جيدة.

وقد تم تحويلها لمقر الفرقة الذي تتواجد على مستواه رفقة أهلها، لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا ويبقى التحقيق في القضية مفتوح من قبل فرقة حماية الأشخاص الهشة.