قسنطينة.. العثور على جثة خمسيني متوفيا في منزله بعين اسمارة

عثرت مصالح الحماية المدنية التابعة لبلدية عين اسمارة، مساء اليوم، على ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 56 سنة، متوفي بمقر سكناه المتواجد بتحصيص غيموز حريشة عمار.

ويحتمل سبب الوفاة انه يعود لتسمم بغاز احادي اكسيد الكاربون المنبعث من المدفأة،حسب ماذكر في بيان للحماية المدنية لولاية قسنطينة.

هذا وتم نقل الجثة من قبل ذات المصالح، الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب، بينما فتحت الجهات الامنية تحقيقا معمقا لمعرفة الاسباب الحقيقية للحادثة.