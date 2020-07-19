قسنطينة: العثور على حيوان ضبع مخطط مقتولا بزيغود يوسف

أخبار الجزائر
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قسنطينة: العثور على حيوان ضبع مخطط مقتولا بزيغود يوسف
بقلم نسرين محفوف

عثرت مصالح الشرطة الغابية، في ولاية قسنطينة، على حيوان ضبع مخطط مقتولا بعيار ناري، في زيغود يوسف.

يأتي هذا على اثر بلاغ وارد من أحد المواطنين يتعلق بوجود حيوان ضبع مقتولا على مستوى بلدية زيغود يوسف.

وقد قامت مصالح الشرطة الغابية التابعة لمقاطعة الغابات زيغود يوسف وتحت اشراف رئيس مقاطعة الغابات بالتنقل الى عين المكان، حيت تم التأكد من وجود حيوان الضبع المخطط ذكر ميتا.

واتضح ان الضبع مقتول بطلق ناري مجهول المصدر، لمدة تفوق 24 ساعةـ حيت كانت الجثة في حالة متقدمة من التعفن.

وقامت مصالح الشرطة الغابية بكافة التدابير والاجراءات القانونية المعمول بها وذلك بإبلاغ كافة السلطات المعنية، مع القيام بإجراءات الدفن والاتلاف.


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