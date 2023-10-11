قسنطينة.. العثور على ورشة سرية لصناعة البيتزا

تمكن أعوان قمع الغش بمديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية قسنطينة رفقة أعوان الأمن الحضري الثامن عشر يوم 10 أكتوبر 2023، تم العثور على ورشة سرية لصناعة البيتزا في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط النظافة.

وحسب بيان لولاية قسنطينة، جاء هذا إطار مكافحة التجارة غير الشرعية و التسممات الغذائية و على إثر عملية رقابة وتفتيش. أين تم تحرير محضر متابعة قضائية ضد التاجر المخالف مع إقتراح الغلق الإداري للمحل. وكذا السحب النهائي لكمية من المواد الغذائية (طماطم٬فرينة٬بيتزا٬عجينة٬دبشة٬ ملح…). قدرت ﺑ 805 كلغ بقيمة مالية تساوي 110160دج. وهذا لتسجيل مخالفات التالية: عدم احترام إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية و سلامتها. وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.