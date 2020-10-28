قسنطينة: الكشف عن كوخ يستغل كمذبح غير شرعي وحجز لحوم وأحشاء

أخبار الجزائر
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قسنطينة: الكشف عن كوخ يستغل كمذبح غير شرعي وحجز لحوم وأحشاء
بقلم نسرين محفوف

تمكنت مصالح الامن في قسنطينة من وضع حد لنشاط احد الاشخاص يقوم باستغلال كوخ بوسط المدينة بعمليات ذبح غير شرعية.

تم هذا بالتنسيق مع  فرقة التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي وكذا الامن الحضري الثاني بأمن ولاية قسنطينة.

ويأتي هذا مواصلة لسلسة العمليات التي تستهدف كل الانشطة غير القانونية فيما يخص بيع اللحوم والاحشاء.

وتم وضع حد لنشاط احد الاشخاص، يقوم باستغلال كوخ بوسط المدينة في عمليات ذبح غير شرعية من أجل بيع اللحوم.

حيث قدرت الكمية المحجوزة بأزيد من 97 كلغ من اللحوم بالإضافة الى 50 كلغ من الاحشاء غير قابلة للاستهلاك.

بالإضافة الى توقيف شريكه الذي يقوم بنقل هذه اللحوم على متن شاحنته.


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