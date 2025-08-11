قسنطينة..الكشف عن ورشة لصناعة زوارق تستغل في “الحرڤة”

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة “SRLCO” بالشرق - قسنطينة، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف 6 أشخاص. ينتمون إلى شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تنشط في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر. مع تفكيك ورشة لصناعة الزوارق المعدة لهذا الغرض الإجرامي.

ونفذت العملية عقب تحريات ميدانية مكثفة من قبل محققي ذات المصلحة، مكنت من كشف نشاط إجرامي لشبكة منظمة. يرتبط بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر إنطلاقا من ولايتي عنابة وسكيكدة مقابل مبالغ مالية. مع تحديد هوية وتوقيف أربعة 4 أشخاص من عناصرها. وضبط وإسترجاع 4 قوارب مهيئة ومعدة للهجرة غيـر الشرعية، صدريات إنقاذ بحرية. براميل تخزين مادة البنزين، إضافة إلى مركبتين سياحيتين ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

وأسفر تعميق الأبحاث في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة، عن إكتشاف ورشة متواجدة بولاية المسيلة. مخصصة لصناعة الزوارق التـي تستغل في هذا النشاط الإجرامي، مع توقيف شخصين آخرين يتنميان إلى ذات الشبكة المنظمة. من بينهما صاحب هذه الورشة، والتي ضبط بداخلها 6 قوارب من مختلف الأحجام. فضلا عن إسترجاع محررات إدارية مزورة متمثلة في رخص تنقل وإبحار خاصة بالقوارب.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.