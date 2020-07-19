قسنطينة: المجمع الوطني لإسمنت الجزائر يتبرع بـ 4 سيارات إسعاف ومعدات طبية

قدم المجمع الوطني لإسمنت الجزائر “GiCA”، هبة تضامنية لفائدة عدة مصالح تعمل في الخط الامامي للمواجهة بولاية قسنطينة.

وكانت انطلاقة العملية من مقر ديوان الوالي الذي كان في استقبال الهبة، المتمثلة في 4 سيارات للإسعاف.

وستوجه هذه الهبة لفائدة كل من مستشفى البير مستشفى الخروب، مستسفى ديدوش مراد والمركز الصحي لحي 900 مسكن الخروب، اضافة الى مختلف وسائل مكافحة الفيروس لاسيما الكمامات، معقمات، المقاييس الحرارية، وسائل التعقيم.

كما تم التبرع بمواد التعقيم والتطهير استفادت منها المؤسسات الصحية المذكورة، وكذا عدة مصالح عمومية على غرار ديوان الوالي الولاية، المديرية العامة للامن الوطني، مجلس قضاء قسنطينة ومحكمتي الزيادية والخروب ومصالح الحماية المدنية والدرك الوطني وعدة مصالح امنية.