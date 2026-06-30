قسنطينة.. النقل مجاني الخميس المقبل

أصدرت ولاية قسنطينة بيانا لعلم المواطنين بخصوص مجانية النقل يوم 2 جويلية المصادف للانتخابات التشريعية.

وجاء في نص البيان:

“تنهي مصالح ولاية قسنطينة إلى علم كافة ساكنة الولاية عن مجانية النقل خلال يوم الاقتراع بمناسبة تشريعيات 2 جويلية 2026 قصد تسهيل تنقلات المواطنين للقيام بالعملية الانتخابية”.

حيث تم تسخير حافلات النقل التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بمدينة قسنطينة وحافلات النقل العمومي وحافلات الخواص للتكفل بتنقلات المواطنين لأداء واجبهم الانتخابي بصفة مجانية عبر مختلف الدوائر والبلديات، بما في ذلك المناطق النائية.

وأضاف البيان أيضًا ضمان مجانية النقل بواسطة الترامواي انطلاقا من محطة بن عبد المالك رمضان باتجاه المدينة الجديدة علي منجلي، وذلك يوم الاقتراع ابتداءً من الساعة الخامسة (05 سا00) صباحا إلى غاية الواحدة (01سا 00د) بعد منتصف الليل.