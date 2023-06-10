قناة النهار قسنطينة : النهار تقف على وضعية الإقامات والخدمات الجامعية بقلم قناة النهار نشر في 10 جوان 2023 - 11:44 شارك غرِّد أرسل 27 0 قسنطينة : النهار تقف على وضعية الإقامات والخدمات الجامعية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/B1nWk اقرأ أيضا تحريات/ زوجة زعيم العصابة تتفق مع أصدقائه للتخلص منه ودفنه.. والسبب الخيانة قناة النهار 23 ماي أجواء حارة على هذه المناطق قناة النهار 06 جوان الكوارث الطبيعية.. تكييف بنود التأمينات وهندسة الزراعة لتجاوز الأزمات قناة النهار 26 ماي بشار: فلاحو منطقة الكعام يحولون أرض قاحلة إلى فلاحية منجة لمختلف الخضر والفواكه قناة النهار 27 ماي فالحلوة والمرة: قصة حب مليئة بالنجاح.. حمد وفايزة 29 سنة زواج وتجارة في نفس المجال قناة النهار 29 ماي ورقلة : نجلاء وتلاميذ من ذوي الهمم يستفيدون من دورة للتحضير لشهادة البيام قناة النهار 01 جوان دقـــائق قبل بداية إمتحان اللغة الفرنسية.. بداية توافد المترشحين إلى المراكز قناة النهار 07 جوان تلمسان : قفزة نوعية في زراعة دوار الشمس لخلق إنتاج محلي من الزيوت قناة النهار 03 جوان ماريا" تجتاز إمتحانات البيام من المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية..نتمنى نبرا و ننجح" قناة النهار 06 جوان صريح جدا: عيد الطفولة.. كيف نحمي البراءة من كل أشكال العـ_نف قناة النهار 01 جوان