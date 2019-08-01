قسنطينة.. النيران تحاصر عائلات بالكاف لكحل

شب حريق الكاف لكحل بولاية قسنطينة اتى على العشرات من الاشجار، منطقة كاف لكحل تعد أعلى نقطة بالولاية يصعب الوصول إليها
تدخلت وحدات الدعم من الحماية المدنية والدرك الوطني بتجنيد عشرات الشاحنات اين تحاصر النيران 4 عائلات من المنطقة.
وتكبد الفلاحون بالمنطقة خسائر فادحة، حيث اتت الحرائق على 200 صندوق لتربية النحل و 3 اسطبلات لتربية الحيوانات، ما نجم عن نفوق عدد من الابقار
#يحدث_الآن 🔥🔥🔥 #قسنطينة_تحترق ألسنة النار🔥 تلتهم الأخضر واليابس وتحاصر العائلات بمنطقة #كاف_لكحل بـ #جبل_الوحش
#يحدث_الآن 🔥🔥🔥 #قسنطينة_تحترقألسنة النار🔥 تلتهم الأخضر واليابس وتحاصر العائلات بمنطقة #كاف_لكحل بـ #جبل_الوحش
Publiée par النهار الجديد sur Jeudi 1 août 2019
التعليقات (0)