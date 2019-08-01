قسنطينة.. النيران تحاصر عائلات بالكاف لكحل

شب حريق الكاف لكحل بولاية قسنطينة اتى على العشرات من الاشجار، منطقة كاف لكحل تعد أعلى نقطة بالولاية يصعب الوصول إليها

تدخلت وحدات الدعم من الحماية المدنية والدرك الوطني بتجنيد عشرات الشاحنات اين تحاصر النيران 4 عائلات من المنطقة.

وتكبد الفلاحون بالمنطقة خسائر فادحة، حيث اتت الحرائق على 200 صندوق لتربية النحل و 3 اسطبلات لتربية الحيوانات، ما نجم عن نفوق عدد من الابقار