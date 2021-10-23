قسنطينة: الوحدة الجوية للأمن وشرطة الحدود تفتح أبوابها للصحافة

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الخميس الماضي، زيارة موجهة لفائدة الأسرة الإعلامية بقسنطينة، إلى مقر الوحدة الجهوية الجوية للأمن الوطني بقسنطينة وكذا إلى مقر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار قسنطينة، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اطلع الوفد الإعلامي عن قرب على مهام هذه الوحدة الجوية الجهوية، و دورها في تسهيل حركة المرور والتغطية الجوية للتظاهرات الرياضية والفنية بالتنسيق مع المصالح العملياتية الأخرى.

كما كان للوفد الإعلامي الزائر، وقفة على مستوى مقر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار قسنطينة، حيث تلقى شروحات وافية عن المهام المنوطة بشرطة الحدود في تأمين المطارات والمسافرين، باستعمال أحدث التجهيزات والوسائل التقنية والتطبيقات الحديثة، التي من شأنها تسهيل حركة عبور المسافرين.

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