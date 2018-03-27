قسنطينة.. انتحار طفل في السابعة من عمره حاول تقليد “سبيدار مان”

اهتز مساء اليوم الثلاثاء،حي الكومينال بالخروب بقسنطينة على وقع انتحار الطفل “أيوب.ز” في السابعة من عمره شنقا،وهو كبير إخوته الأربعة.

وفي حديثه للنهار قال خال الضحية أنّ الطفل في كامل صحته العقلية والبدنية، ولم يكن يعاني من أي اضطرابات،

وأن حادثة انتحاره جاءت بعدما حاول تقليد الرسوم المتحركة سبيدار مان،

حيث أنه كان يشاهد بصوت مرتفع وحاول تقليد أحد اللقطات فقام بلف سير حذاء على رقبته وربطها في النافذة وصعد فوق كرسي،

ثم سقط ولمدة ساعة وهو على تلك الحالة لأنه كان وحيدا في غرفته وأمه كانت في العمل.

الطفل تم نقله للتشريح بمستشفى محمد بوضياف، بالخروب، بينما فتحت مصالح الأمن تحقيقا للبث في حيثيات القضية.