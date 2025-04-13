قسنطينة.. انتشال جثة أربعيني سقط من جسر ملاح سليمان

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، أن أعوانها تمكنوا من العثور على الضحية المفقود الذي سقط من علو جسر ملاح سليمان ب/د قسنطينة صبيحة اليوم.

وأشار المصدر نفسه، أن عملية البحث بدأت يوم 09 أفريل 2025، من طرف إسعافات المركز المتقدم وسط المدينة. مدعمة بفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة و فرقة الغطاسين.

الضحية من جنس ذكر في الأربعينات من العمر، توفي بعين المكان. تم انتشاله و تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.

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