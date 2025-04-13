قسنطينة.. انتشال جثة أربعيني سقط من جسر ملاح سليمان
بقلم عايدة.ع
أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، أن أعوانها تمكنوا من العثور على الضحية المفقود الذي سقط من علو جسر ملاح سليمان ب/د قسنطينة صبيحة اليوم.
وأشار المصدر نفسه، أن عملية البحث بدأت يوم 09 أفريل 2025، من طرف إسعافات المركز المتقدم وسط المدينة. مدعمة بفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة و فرقة الغطاسين.
الضحية من جنس ذكر في الأربعينات من العمر، توفي بعين المكان. تم انتشاله و تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.
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