قسنطينة..انتشال جثة شخص سقط من أعلى جسر ملاح سليمان

أعلنت الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن انتشال ضحية متوفي على الساعة 9 سا و32 دقيقة. من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 20 سنة تمّ نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي في ولاية قسنطينة.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت يوم 10 ديسمبر على الساعة التاسعة و20 دقيقة إثر حادث سقوط شخص من أعلى جسر ملاح سليمان واد الرمال بلدية ودائرة قسنطينة.

وسخّرت لهذا التدخل سيارة إسعاف، 11 عونا من فرقة التدخل في الأماكن الوعرة و 4 غطاسين.