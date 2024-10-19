قسنطينة.. انحراف قطار لنقل الوقود والبضائع عن سكته

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية ديلوش مراد بولاية قسنطينة، اليوم السبت. لأجل حادث مرور يتمثل انحراف قطار لنقل الوقود و البضائع عن مصاره.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، في حدود الساعة 10 و 35 د لأجل حادث مرور يتمثل انحراف قطار لنقل الوقود و البضائع. عن مصاره بالمكان المسمى عين النصار بديدوش ،دائرة حامة بوزيان.

الحادث لم يخلف اي خسائر بشرية مع عدم تسجيل أي تسربات في الوقود مع تسجيل خروج 06 عربات عن السكة .

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