قسنطينة.. انحراف قطار لنقل الوقود والبضائع عن سكته
بقلم عايدة.ع
تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية ديلوش مراد بولاية قسنطينة، اليوم السبت. لأجل حادث مرور يتمثل انحراف قطار لنقل الوقود و البضائع عن مصاره.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، في حدود الساعة 10 و 35 د لأجل حادث مرور يتمثل انحراف قطار لنقل الوقود و البضائع. عن مصاره بالمكان المسمى عين النصار بديدوش ،دائرة حامة بوزيان.
الحادث لم يخلف اي خسائر بشرية مع عدم تسجيل أي تسربات في الوقود مع تسجيل خروج 06 عربات عن السكة .
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