قسنطينة.. انطلاق قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

انطلقت الأحد، القافلة الطبية التحسيسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، نحو المناطق المعزولة بولاية قسنطينة، في إطار المجهودات الرامية إلى تقريب الصحة من المواطن والتكفل الأمثل به.

وأوضحت مصالح ولاية قسنطينة، أن هذه القافلة سُخّرت لإنجاحها كافة الإمكانات المادية والبشرية. حيث تشمل العملية زيارة ما يقارب 36 منطقة معزولة عبر مختلف بلديات الولاية، لتتواصل فعالياتها إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الجاري.

كما أشارت المصالح نفسها، أن الوجهة الأولى للقافلة منطقة تافرنت بأعالي جبل الوحش - بلدية قسنطينة. حيث لاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من طرف المواطنين.

تندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الثري الذي سطرته مديرية الصحة والسكان لولاية قسنطينة إحياءً لفعاليات شهر أكتوبر الوردي. وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية الصحية للولاية.

