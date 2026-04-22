قسنطينة.. انقاذ شخصين من الموت اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، من إسعاف 02 شخصين تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة تصريف الدخان لفرن الطهي داخل محل للبيع المأكولات السريعة، بحي قادري ابراهيم المدينة الجديدة علي منجلي، ببلدية الخروب.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 10 سا29د من أجل إسعاف 02 شخصين تعرضا للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة تصريف الدخان لفرن الطهي داخل محل للبيع المأكولات السريعة. بحي قادري ابراهيم المدينة الجديدة علي منجلي ،بلدية و دائرة الخروب.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر حوالي 30 سنة لهما ضيق في التنفس. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي .

